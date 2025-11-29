Avellino tenta di rapire una bambina | indagini in corso

I carabinieri di Avellino stanno svolgendo le indagini in merito al presunto rapimento, denunciato dalla madre, di una bambina. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo, alto, con i capelli bianchi, . 🔗 Leggi su 2anews.it

avellino tenta di rapire una bambina indagini in corso

© 2anews.it - Avellino, tenta di rapire una bambina: indagini in corso

