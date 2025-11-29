Tenta di rapire una bambina ma la mamma lo mette in fuga | è caccia all’uomo nell’avellinese
Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo alto, con i capelli bianchi, zaino in spalla e cappotto scuro, avrebbe tentato di portar via la bambina che era accanto alla madre all’uscita della scuola frequentata dall’altro figlio di otto anni. La donna ha raccontato di averlo inseguito strappandogli letteralmente la bambina dalle braccia. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. Il fatto. La vicenda si è consumata nei pressi di una scuola primaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Paura ad #AltavillaIrpina, sconosciuto tenta di #rapire una bambina all’uscita di scuola: la madre lo mette in fuga e sporge denuncia | https://shorturl.at/PWlL5 - facebook.com Vai su Facebook
POLIZIA DI STATO – PADOVA * «TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA DI UN ANNO E AGGREDISCE IL PADRE, ARRESTATO 21ENNE RUMENO» Vai su X
Tenta di rapire una bambina all'uscita da scuola, mamma lo mette in fuga: caccia all'uomo con i capelli bianchi e lo zainetto - Ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, è in corso una delicata indagine da parte dei carabinieri sul presunto tentativo di rapimento di ... msn.com scrive
Tenta di rapire bambina davanti a scuola, la madre lo mette in fuga - Una donna ha denunciato ai carabinieri che all’uscita della scuola del figlio maggiore, l’attenzione della madre è stata attirata da un uomo che, seco ... Come scrive orizzontescuola.it
Altavilla Irpina, tenta di rapire una bambina all'uscita di scuola: la madre lo mette in fuga - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad ... msn.com scrive