Tenta di rapire una bambina ma la mamma lo mette in fuga | è caccia all’uomo nell’avellinese

Secoloditalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo alto, con i capelli bianchi, zaino in spalla e cappotto scuro, avrebbe tentato di portar via la bambina che era accanto alla madre all’uscita della scuola frequentata dall’altro figlio di otto anni. La donna ha raccontato di averlo inseguito strappandogli letteralmente la bambina dalle braccia. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. Il fatto. La vicenda si è consumata nei pressi di una scuola primaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

tenta di rapire una bambina ma la mamma lo mette in fuga 232 caccia all8217uomo nell8217avellinese

© Secoloditalia.it - Tenta di rapire una bambina, ma la mamma lo mette in fuga: è caccia all’uomo nell’avellinese

News recenti che potrebbero piacerti

Tenta di rapire una bambina all'uscita da scuola, mamma lo mette in fuga: caccia all'uomo con i capelli bianchi e lo zainetto - Ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, è in corso una delicata indagine da parte dei carabinieri sul presunto tentativo di rapimento di ... msn.com scrive

tenta rapire bambina mammaTenta di rapire bambina davanti a scuola, la madre lo mette in fuga - Una donna ha denunciato ai carabinieri che all’uscita della scuola del figlio maggiore, l’attenzione della madre è stata attirata da un uomo che, seco ... Come scrive orizzontescuola.it

tenta rapire bambina mammaAltavilla Irpina, tenta di rapire una bambina all'uscita di scuola: la madre lo mette in fuga - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tenta Rapire Bambina Mamma