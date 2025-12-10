Pattinaggio le formazioni riccionesi ai primi posti della rassegna Nazionale gruppi folk Uisp

Le formazioni di Pattinaggio Riccione si sono distinte alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk Uisp di Salsomaggiore, ottenendo risultati eccellenti. Quartetti e gruppo junior hanno mostrato grande talento e preparazione, contribuendo a un risultato di grande soddisfazione per la città e la disciplina.

Grande soddisfazione per le formazioni spettacolo del Pattinaggio Riccione alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk di Salsomaggiore (5-8 dicembre): risultati eccellenti sono arrivati sia per i quartetti che per il gruppo junior, a partire dal Green Pearl Show Blue (cat. Quartetti Uisp Giovani).

