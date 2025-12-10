Pattinaggio le formazioni riccionesi ai primi posti della rassegna Nazionale gruppi folk Uisp

Le formazioni di Pattinaggio Riccione si sono distinte alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk Uisp di Salsomaggiore, ottenendo risultati eccellenti. Quartetti e gruppo junior hanno mostrato grande talento e preparazione, contribuendo a un risultato di grande soddisfazione per la città e la disciplina.

