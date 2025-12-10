Pattinaggio le formazioni riccionesi ai primi posti della rassegna Nazionale gruppi folk Uisp
Le formazioni di Pattinaggio Riccione si sono distinte alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk Uisp di Salsomaggiore, ottenendo risultati eccellenti. Quartetti e gruppo junior hanno mostrato grande talento e preparazione, contribuendo a un risultato di grande soddisfazione per la città e la disciplina.
Grande soddisfazione per le formazioni spettacolo del Pattinaggio Riccione alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk di Salsomaggiore (5-8 dicembre): risultati eccellenti sono arrivati sia per i quartetti che per il gruppo junior, a partire dal Green Pearl Show Blue (cat. Quartetti Uisp Giovani). 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Pattinaggio Riccione: tutte a podio le formazioni in gara alla rassegna Gruppi Folk 2025 di Modena #Rimini - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio Riccione ai primi posti della Rassegna Nazionale Gruppi Folk - Grande la soddisfazione per le formazioni spettacolo del Pattinaggio Riccione alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk di Salsomaggiore (5- Lo riporta newsrimini.it
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com