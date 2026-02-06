Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orari prova a squadre tv programma streaming

Oggi si alza il sipario sul pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima giornata della prova a squadre si svolge venerdì 6 febbraio, dando il via alla competizione di figura che coinvolge le nazioni di tutto il mondo. La gara si tiene in un clima di grande attesa, con gli atleti pronti a scendere in pista per conquistare i primi punti di questa edizione.

Si parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La tensione è già alle stelle all’Unipol Forum di Milano: la giornata odierna sarà infatti già praticamente decisiva per la la lotta alle medaglie, in cui è coinvolta anche l’Italia, decisa a lottare per il bronzo (considerato il passo in più di Stati Uniti e Giappone) principalmente con Georgia, Canada e Francia. La competizione comincerà alle 9:55 con la rhythm dance, dove saranno della partita i veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Con il conto alla rovescia ormai avviato, manca poco più di una settimana all’inizio delle gare di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

I Campionati Italiani di pattinaggio artistico 2026 si terranno dal 17 al 20 dicembre all’IceLab di Bergamo.

