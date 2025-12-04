Pattinaggio artistico | Grassl ai piedi della top 3 dopo il corto alle Finali Grand Prix Kagiyana incanta Malinin singhiozza
Un ottimo Daniel Grassl ha terminato al quarto posto lo short program valido per le Finali Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento in Giappone, per la precisione presso l’IG Arena di Nagoya. Prestazione solida quello dell’azzurro che, grazie ad un programma pulito, è riuscito a superare anche due avversari più quotati, rimasti indietro a causa di alcuni errori. Ha fatto dunque il suo dovere l’atleta altoatesino, particolarmente bravo ad aumentare i giri nella prova più importante fino a questo momento della stagione, scollinando per la seconda volta in questa annata sportiva sopra i 90 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
