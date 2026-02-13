Paternoster e Borghesi sul podio nella seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile

Cat Ferguson ha vinto la seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, dopo uno sprint intenso a Vila-re. La gara si è conclusa con una volata serrata tra le migliori velociste, che hanno battagliato fino all’ultimo metro. Paternoster e Borghesi si sono piazzate rispettivamente sul podio, dimostrando una buona forma in questa fase della corsa. La tappa si è decisa negli ultimi chilometri, quando le squadre hanno accelerato per staccare le avversarie.

La seconda tappa della setmana ciclista valenciana 2026 femminile si è chiusa con una volata combattuta che ha incoronato Cat Ferguson al traguardo di Vila-real, accompagnata sul podio da due atlete italiane: Letizia Paternoster in seconda posizione e Letizia Borghesi in terza. La frazione, lunga 115 km, ha mostrato un percorso vivace, con una fuga rilevante nel cuore della corsa e una notevole incertezza finale a causa di una caduta di gruppo poco prima dell’arrivo. La tappa è partita e si è conclusa a Vila-real, proponendo una sezione centrale particolarmente intensa. Per molto tempo è stata in evidenza Lieke Nooijen (Team Visma I Lease a Bike), la quale ha guidato l’azione in solitaria prima di essere raggiunta a 53 km dal traguardo da un duo formato da Talia Appleton (Liv AlUla Jayco) e Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

