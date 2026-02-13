Cat Ferguson ha vinto la seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, dopo uno sprint intenso a Vila-re. La gara si è conclusa con una volata serrata tra le migliori velociste, che hanno battagliato fino all’ultimo metro. Paternoster e Borghesi si sono piazzate rispettivamente sul podio, dimostrando una buona forma in questa fase della corsa. La tappa si è decisa negli ultimi chilometri, quando le squadre hanno accelerato per staccare le avversarie.

La seconda tappa della setmana ciclista valenciana 2026 femminile si è chiusa con una volata combattuta che ha incoronato Cat Ferguson al traguardo di Vila-real, accompagnata sul podio da due atlete italiane: Letizia Paternoster in seconda posizione e Letizia Borghesi in terza. La frazione, lunga 115 km, ha mostrato un percorso vivace, con una fuga rilevante nel cuore della corsa e una notevole incertezza finale a causa di una caduta di gruppo poco prima dell’arrivo. La tappa è partita e si è conclusa a Vila-real, proponendo una sezione centrale particolarmente intensa. Per molto tempo è stata in evidenza Lieke Nooijen (Team Visma I Lease a Bike), la quale ha guidato l’azione in solitaria prima di essere raggiunta a 53 km dal traguardo da un duo formato da Talia Appleton (Liv AlUla Jayco) e Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Paternoster e Borghesi sul podio nella seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile

Approfondimenti su setmana ciclista

Durante la seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana 2026, Paternoster e Borghesi sono salite sul podio grazie alle loro brillanti prestazioni.

Questa mattina si è corsa la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, e a vincere è stata Demi Vollering.

Ultime notizie su setmana ciclista

Setmana Ciclista Volt de la Comunitat Valenciana femminile: Paternoster e Borghesi in top 3 nella seconda tappaDue azzurre sul podio in occasione della seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana 2026 femminile. Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) e Letizia ... oasport.it

Valenciana: sprinta Cat Ferguson, bene Paternoster e Borghesi (Video)La seconda tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana ha percorso 115 km con partenza ed arrivo a Vila - Real. Il tracciato presentava delle difficoltà nella parte centrale ... it.blastingnews.com

Demi Vollering inizia alla grande la sua stagione. Nella prima tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, la campionessa d'Europa ha staccato tutte sulla salita di Alto de Barx, a circa 20 km dall'arrivo. Inizialmente Niedermaier h - facebook.com facebook

Setmana Ciclista Valenciana 2026, Demi Vollering parte con una vittoria delle sue x.com