Passler vince il ricorso: revocata la sospensione per doping, torna in gara a Milano Cortina. L’atleta, che aveva ricevuto la squalifica poche settimane fa, ha ottenuto il reintegro dopo una decisione del tribunale antidoping che ha riconosciuto errori nelle analisi. «Sono stati giorni difficili, ho sempre creduto nella mia buona fede. Adesso posso tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon», ha detto Passler, che domenica sarà al via della competizione.

Rebecca Passler può tirare un sospiro di sollievo. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo del 26 gennaio scorso, riconoscendo il «fumus boni iuris», cioè l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. A dare la notizia è stata la Federazione Sport Invernali (Fisi). La biatleta potrà così partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Cioè ai Giochi di casa sua, in senso letterale: lei, come Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller, sono infatti di Anterselva, sede delle gare della loro specialità.