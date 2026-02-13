Olimpiadi accolto il ricorso | Rebecca Passler torna in gara niente doping

Rebecca Passler torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo che il ricorso presentato dalla sua squadra è stato accolto, ritenendo che ci fosse un errore nei risultati del controllo antidoping. Non devono essere stati giorni semplici per l’atleta italiana, che era risultata positiva prima dell’evento e aveva visto mettere in discussione la sua partecipazione. La commissione ha preso in considerazione nuove analisi che hanno confermato l’estraneità di Passler alla sostanza proibita, permettendole di scendere in pista anche nell’ultima gara prevista.

