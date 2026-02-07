Milano-Cortina Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sospensione per doping

Rebecca Passler ha deciso di fare ricorso al Tribunale arbitrale dello sport dopo essere stata trovata positiva al test antidoping. L’atleta italiana del biathlon, sospesa temporaneamente, vuole riabilitarsi e tornare in gara ai Giochi di Milano-Cortina. La decisione arriva qualche settimana dopo la notizia della positività e apre un nuovo capitolo nella sua battaglia legale.

Ha deciso di fare ricorso al Tribunale arbitrale dello sport contro la sospensione per doping che, per il momento, la tiene fuori dai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026: l'atleta azzurra del Biathlon, Rebecca Passler si è rivolta al Tas dopo essere stata trovata positiva al letrozolo. Quando è fissata l'udienza. Secondo quanto appreso dall'Ansa, dunque, l'atleta classe 2001 aspetterà l'udienza prevista per il prossimo 10 febbraio, martedì, a Milano. La scelta, ovviamente, è quella di chiedere l'annullamento della sospensione provvisoria per il farmaco al quale è stata trovata positiva a un controllo fuori dalle competizioni.

