Baldanzi a Sky | Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra forte Scontri diretti? Lavoreremo per vincerne nel girone di ritorno

Baldanzi a Sky: «Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra forte». Le parole dell’autore dell’unico gol della Roma contro la Juventus. Dopo la sconfitta subita in casa della Juventus, Tommaso Baldanzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole dell’autore dell’unico gol della Roma. Pagelle Juve Roma (e contropagelle): solita partita immensa di Yildiz, Openda convincente – VIDEO PASSAGGI SBAGLIATI – « Sicuramente, secondo me abbiamo fatto una buona partita e ce la siamo giocata alla pari contro una squadra forte ma ci è mancato qualcosa perché ne usciamo sconfitti. Ci dispiace, ci rimetteremo a lavorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

