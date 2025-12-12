Calcio femminile nono turno infuocato in Serie A Tanti scontri diretti occasione di fuga per la Roma?

Il nono turno di Serie A femminile promette emozioni intense con numerosi scontri diretti. La sfida tra le principali contendenti potrebbe segnare una svolta nella classifica, offrendo alla Roma un'opportunità di allungare sulle rivali. Un weekend ricco di adrenalina e spettacolo attende gli appassionati di calcio femminile.

Ci apprestiamo a vivere un turno particolarmente fascinoso questo weekend nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione della nona giornata di Campionato – l’ultima per l’anno solare 2025 – sono infatti previsti incroci molto interessanti, oltre che concrete possibilità di fuga da parte della capolista, ovvero la Roma. Sì perché la formazione capitolina, ferita dall’eliminazione in Champions con un turno d’anticipo, prenderà parte al più classico dei testa-coda, sfidando in trasferta la Ternana (sabato 13 dicembre, ore 18:00), al momento ultima della classe con soli quattro punti. Non sarà però una disputa da prendere alla leggera, considerando il bisogno impellente di vittorie per le umbre, già in passato capaci di dare delle grane ad avversarie più quotate. 🔗 Leggi su Oasport.it