parole burlevoli e fatti sollazzevoli al teatro porta portese dal 13 febbraio

Il recital è un viaggio inconsueto, leggero e dalla delicata ironia, tra testi e canzoni di altri tempi fino ai contemporanei Parole burlevoli e fatti sollazzevoli sarà in scena al Teatro Porta Portese dal 13 al 15 febbraio. Il recital con Roberta Bobbi e Massimo Napoli, che ne cura anche la regia, è un viaggio inconsueto, leggero e dalla delicata ironia, tra testi e canzoni di altri tempi fino ai contemporanei. La voce fuori campo è di Davide Marchese, mentre le musiche di Stan Kenton e Steve Reich. Il recital prende spunto dalle prime due edizioni del 2015 e del 2019, ma in quella attuale del 2026 sono stati aggiunti alcuni testi privilegiando autori del Novecento e dei nostri giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

