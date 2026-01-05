Sci Brignone torna ad allenarsi con le azzurre

Federica Brignone si sta nuovamente allenando con il team azzurro, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa di sci si prepara a competere ai massimi livelli, rafforzando la sua forma e la sua esperienza. Il ritorno agli allenamenti rappresenta un passo importante nel percorso di preparazione per l’appuntamento olimpico, che si terrà a febbraio 2026.

Buone nuove per l'azzurra. Federica Brignone si prepara a fare sul serio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che prenderanno il via il 6 febbraio. La campionessa dello sci alpino sta completando il recupero dal grave infortunio al ginocchio. Nelle ultime ore è così tornata ad allenarsi in gruppo per la prima volta con le compagne di squadra in Val di Fassa. A darne notizia è stato il Coni, che sui social ha condiviso le foto di una Federica sorridente, scrivendo: «Abbiate Fede! Nove mesi dopo l'infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. In quel sorriso c'è già tutto! Bentornata Tigre».

