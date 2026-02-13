Parla Amendola | L' asse Italia-Germania? Chiacchiere I tabù di Meloni portano al suicidio l' Italia

Enzo Amendola, ex ministro degli Affari Europei, critica duramente l’attuale rapporto tra Italia e Germania, definendo l’asse come “chiacchiere” e avvertendo che i tabù di Meloni stanno portando l’Italia al rischio di un vero e proprio suicidio economico. Amendola, durante un dibattito a Roma, ha sottolineato come le scelte politiche del governo abbiano indebolito le relazioni con Berlino, lasciando il Paese senza una strategia chiara. Un dettaglio che distingue le sue parole è l’insistenza sul fatto che le tensioni interne alla maggioranza potrebbero compromettere le future alleanze europee.

L'ex ministro degli Affari Europei: "Non esiste nessun asse Meloni-Merz. Il green deal lo hanno votato i ministri di Meloni. Giorgetti E' premio austerità. Vannacci? Si è inventato la Terza Mas, salvate il soldato Crosetto. Al governo è ormai derby fra filoputiniani" Caro Pd, più Enzo Amendola, meno curling. Parla l'ex ministro degli Affari Europei. L'asse Italia-Germania? "Sento la parola 'asse' ma qui rischiamo l'osso del collo. Al posto delle chiacchiere mi preoccuperei di come salvare l'Italia oggi: industria, crescita, giovani". Facciamo la guerra ai burocrati della Ue come propongono Meloni e Merz? "La vera sfida è come mettere insieme il rischio e la forza con più integrazione europea". L'asse Italia-Germania e l'abile doppio gioco di Meloni La politica italiana e tedesca si muovono su un filo sottile. Meloni vede Merz, si consolida l'asse Italia-Germania Dopo la riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.