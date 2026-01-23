Dopo la riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. L’incontro conferma il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Germania, due paesi chiave nell’ambito europeo. La visita si inserisce in un contesto di dialogo e collaborazione tra le due nazioni, che continuano a consolidare il loro ruolo all’interno dell’Unione Europea.

A neanche 24 ore dalla riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni è subito rientrata a Roma, dove nella mattinata di oggi ha ricevuto in visita ufficiale il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. La visita. La visita mattutina si è svolta a Villa Doria Pamphilj, alla presenza di numerosi ministri di entrambi i Paesi (11 quelli italiani, 10 quelli tedeschi), e aveva l’obiettivo di approfondire ancor di più la cooperazione tra Italia e Germania, che negli ultimi tempi sta raggiungendo nuove vette un tempo considerate impensabili. Il vertice inter-governativo “ riflette l’intensità di un dialogo politico che sta contribuendo ad ampliare il ruolo congiunto delle due nazioni anche nel contesto europeo ”, spiega una fonte italiana all’ANSA. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meloni vede Merz, si consolida l’asse Italia-Germania

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

