A Parigi, un uomo ha impugnato un coltello e ha minacciato gli agenti vicino all’Arco di Trionfo, spingendo le forze dell’ordine ad intervenire rapidamente. La sua azione ha allarmato i passanti e ha portato all’arresto immediato, mentre si indaga se l’episodio sia collegato a motivi terroristici. La polizia sta verificando il suo passato e cercando di capire se ci siano altri complici coinvolti.

Un uomo armato di coltello è stato arrestato dopo aver minacciato alcuni agenti di polizia nei pressi dell’ Arco di Trionfo a Parigi. Lo ha appreso Le Figaro da una fonte della polizia. L’uomo è stato fermato poco dopo le 18. L’individuo ha tentato di aggredire un agente di polizia durante la riaccensione della fiamma presso la Tomba del Milite Ignoto, che si tiene ogni settimana alle 18. Avrebbe gridato: “Non avrebbero dovuto uccidere le nostre mogli e i nostri figli, vedremo chi trionferà sotto l’Arco di Trionfo”. L’agente minacciato ha risposto sparando. Il sindaco dell’VIII arrondissement, Jeanne d’Hauteserre, ha confermato l’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, con un coltello minaccia gli agenti all’Arco di trionfo: arrestato, si indaga per terrorismo

Alcuni agricoltori francesi hanno attraversato Parigi con trattori, posizionandosi davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées, per esprimere il loro dissenso riguardo all’accordo commerciale Mercosur tra l’Unione europea e i Paesi latinoamericani.

Un gendarme è stato colpito oggi all'Arco di Trionfo a Parigi, dopo che un uomo ha tentato di aggredirlo vicino al monumento dedicato ai caduti.

