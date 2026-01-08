Gli agricoltori entrano a Parigi | trattori davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées – Video

Alcuni agricoltori francesi hanno attraversato Parigi con trattori, posizionandosi davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées, per esprimere il loro dissenso riguardo all’accordo commerciale Mercosur tra l’Unione europea e i Paesi latinoamericani. La protesta si inserisce nel contesto delle preoccupazioni del settore agricolo francese, che teme impatti negativi sulla produzione locale e sulla sostenibilità ambientale.

Alcuni agricoltori francesi sono entrati a Parigi per protestare contro l’accordo commerciale Mercosur fra l’Unione europea e i Paesi latino americani. Un “ centinaio ” di trattori, secondo gli organizzatori, sono riusciti ad arrivare alle porte della capitale all’alba ma secondo il ministero dell’Interno “la maggior parte sono stati bloccati alle porte” della città, mentre una ventina circolavano verso le 8 in centro. Nonostante i divieti gli agricoltori hanno raggiunto i principali monumenti della Capitale, tra cui la Tour Eiffel e l’Arco di Trionfo. “Vogliamo essere ricevuti oggi dalla presidente dell’Assemblée Nationale – ha dichiarato il presidente del Coordinamento rurale, secondo sindacato agricolo francese, Bertrand Venteau – e dal presidente del Senato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli agricoltori entrano a Parigi: trattori davanti all’Arco di Trionfo e sugli Champs-Élysées – Video Leggi anche: Parigi, si illuminano gli Champs-Élysées: folla in festa Leggi anche: Parigi, Léa Seydoux accende le luci natalizie sugli Champs-Élysées: le immagini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Francia, protesta agricoltori: 100 trattori entrano a Parigi, circondata Tour Eiffel -; Irritazione tra gli agricoltori: protesta prevista a Parigi l’8 gennaio; La rabbia degli agricoltori: la Francia sotto pressione, gli agricoltori mantengono la loro posizione di stallo; Agricoltura, Prandini (Coldiretti): Ok fondi Pac ma per Mercosur serve reciprocità -. La protesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel - Gruppi di agricoltori sono riusciti a entrare questa mattina all'alba a Parigi con i loro trattori, nonostante i divieti, ... notizie.tiscali.it

Video. Agricoltori francesi protestano a Parigi contro l'accordo Ue-Mercosur con i trattori - Gli agricoltori sono entrati a Parigi per protestare contro il progetto di accordo commerciale Ue- it.euronews.com

Parigi, i trattori alla Tour Eiffel – Il video - I trattori degli agricoltori sono entrati a Parigi prima dell’alba di oggi, 8 gennaio, e hanno raggiunto la Tour Eiffel. msn.com

NONOSTANTE i divieti, gli Agricoltori entrano a Londra con I trattori.. @fanpiùattivi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.