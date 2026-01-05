Fiamma olimpica a Bologna | strade chiuse al traffico e bus deviati

Martedì 6 gennaio, la fiamma olimpica attraverserà Bologna, portando alcune variazioni nella viabilità. Durante l’evento, via Farini tra via Castiglione e piazza Cavour sarà temporaneamente chiusa al traffico e i mezzi pubblici subiranno deviazioni. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

Martedì 6 gennaio la fiamma olimpica arriva a Bologna. Sono previste modifiche alla circolazione, la chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di via Farini compreso tra via Castiglione e piazza Cavour.Di conseguenza, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di martedì 6 gennaio i bus delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Fiamma olimpica a Bologna: strade chiuse al traffico e bus deviati Leggi anche: Mezza Maratona di Roma il 19 ottobre: orari, percorso, strade chiuse e bus deviati Leggi anche: Cerimonie all’Altare della Patria a Roma il 12 novembre: strade chiuse e bus deviati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico; Fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio: percorso e orari. Chi sono i tedofori; Fiaccola olimpica in Emilia-Romagna, il percorso: quando passa a Bologna dopo l'arrivo a Rimini e le altre tappe; Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Bologna. Fiaccola olimpica in Emilia-Romagna, il percorso: quando passa a Bologna dopo l'arrivo a Rimini e le altre tappe - Il 5 gennaio l'arrivo in regione e il tragitto fino all'8 gennaio prima di un ritorno il 19 gennaio. corrieredibologna.corriere.it

La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico - Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio e arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente ... bolognatoday.it

Il percorso della fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio - La fiamma arriverà nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, ... ilrestodelcarlino.it

#MilanoCortina: la fiamma olimpica passa sui monti d’#Abruzzo - facebook.com facebook

'Spegni la fiamma olimpica', domani mobilitazione dei centri sociali ad Ancona. Durante il passaggio del convoglio. "Non si gioca con guerra e genocidio" #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.