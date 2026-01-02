Solomon va alla Fiorentina l’assessore pro-Pal riversa messaggi d’odio sui social | Non sei il benvenuto

L’arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina ha suscitato reazioni diverse sui social. L’assessore Jacopo Madau, di Sesto Fiorentino e membro di Sinistra Italiana, ha espresso un messaggio di disapprovazione, commentando con un “non sei il benvenuto a Firenze” sulla foto del calciatore. Questa reazione ha attirato attenzione, evidenziando come le opinioni politiche e sportive possano intrecciarsi sui social media.

La foto di Manor Solomon e il commento «non sei il benvenuto a Firenze». Così l’assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili a Sesto fiorentino, nonché segretario provinciale di Sinistra italiana da circa un mese, Jacopo Madau, ha commentato sui social l’arrivo del giocatore del Tottenham alla Fiorentina, ufficializzato dal club. «Chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina», ha aggiunto Madau, sollevando un legittimo sdegno per quello che di fatto è un messaggio di odio nei confronti di un giocatore la cui colpa è, sostanzialmente, essere israeliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Solomon va alla Fiorentina, l’assessore pro-Pal riversa messaggi d’odio sui social: «Non sei il benvenuto» Leggi anche: Israeliano Solomon alla Fiorentina, assessore Madau: “Non sei il benvenuto a Firenze” Leggi anche: "Non sei il benvenuto". L'attacco dell'assessore pro-Pal al centrocampista israeliano della Fiorentina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Solomon alla Fiorentina, il post dell'assessore pro Pal contro l’acquisto dell'israeliano: «Non è il benvenuto» - Così Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze nonché assessore alla cultura, al lavoro e alle ... msn.com

La Fiorentina prende l’israeliano Solomon, è polemica. L’assessore alla Cultura di Sesto: “Non è il benvenuto” - La Fiorentina ufficializza il prestito di Solomon, esterno d'attacco israeliano in arrivo dal Tottenham, e in città scoppia il caso politico ... dire.it

L'israeliano Solomon alla Fiorentina, parte la polemica - L'arrivo alla Fiorentina del calciatore israeliano Manor Solomon scalda le speranze dei viola che stanno rischiando la B ma sconfina subito in una diatriba politica in una città, Firenze, dove ci sono ... ansa.it

