Tra gli Airbus che hanno bisogno di un aggiornamento urgente dei software c’è anche quello di Papa Leone XIV, che adesso sta affrontando il viaggio apostolico in Turchia e Libano. Secondo quanto appreso dal Corriere della sera e confermato dalla Santa sede, l’installazione sull’aereo del Pontefice richiederebbe però fino a tre ore. Inoltre, il velivolo utilizzato per la missione è un A320neo immatricolato Ei-Ina, che appartiene all’agenzia Ita Airways. Attualmente l’aviolinea possiede una flotta di 7-8 mezzi che dovranno essere sottoposti all’aggiornamento obbligatorio. Tra gli Airbus che hanno bisogno di un aggiornamento c’è anche quello di Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ci vorrebbe un miracolo, anzi un aggiornamento: tra gli Airbus malfunzionanti c'è anche quello di Papa Leone XIV