Ci vorrebbe un miracolo anzi un aggiornamento | tra gli Airbus malfunzionanti c’è anche quello di Papa Leone XIV
Tra gli Airbus che hanno bisogno di un aggiornamento urgente dei software c’è anche quello di Papa Leone XIV, che adesso sta affrontando il viaggio apostolico in Turchia e Libano. Secondo quanto appreso dal Corriere della sera e confermato dalla Santa sede, l’installazione sull’aereo del Pontefice richiederebbe però fino a tre ore. Inoltre, il velivolo utilizzato per la missione è un A320neo immatricolato Ei-Ina, che appartiene all’agenzia Ita Airways. Attualmente l’aviolinea possiede una flotta di 7-8 mezzi che dovranno essere sottoposti all’aggiornamento obbligatorio. Tra gli Airbus che hanno bisogno di un aggiornamento c’è anche quello di Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
