Paolo Bonolis e l' amore | Una compagna? Le cose non devi cercarle La vita se vuole te le offre

Paolo Bonolis sta attraversando un momento molto sereno della sua vita. Da personaggio di spicco della tv - è tornato su Canale 5 con il suo Taratata -, da padre appagato e sempre presente per i suoi cinque figli e anche da nonno di due nipotini. Le varie sfaccettature di questo periodo della sua vita il conduttore le ha raccontate in un'intervista a Gente, lasciandosi andare anche a confidenze private sul suo modo di intendere l'amore che non va cercato, ma aspettato. Da quando il suo matrimonio con Sonia Bruganelli è finito, il conduttore è ufficialmente single: nessuna fidanzata, nessuna frequentazione.🔗 Leggi su Today.it

Davide Bonolis rompe il silenzio e dice che suo padre, Paolo Bonolis, non ha intenzione di trovare una compagna.

