Paolo Bonolis | La Mediaset di Pier Silvio è un'altra cosa La separazione? Le cose cambiano anche se non vuoi
Paolo Bonolis primo ospite di Telespettatroci, il format di interviste di Fanpage. Dalla nuova era di Mediaset al suo futuro prossimo: "Il Senso della Vita? Lo farei con una vera seconda serata". Felice per il successo di Scotti, parla anche della crisi di Striscia: "Invecchiamo tutti, magari Ricci troverà una soluzione". La sua scelta di non rifare Sanremo: "È un evento, se lo ripeti ogni anno smette di esserlo". E ancora la separazione da Sonia Bruganelli e quella professionale da Lucio Presta, suo storico agente: "L'importante è non subire i cambiamenti, ma accettarli ed adeguarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
