Paolo Bonolis | La Mediaset di Pier Silvio è un'altra cosa La separazione? Le cose cambiano anche se non vuoi

Paolo Bonolis primo ospite di Telespettatroci, il format di interviste di Fanpage. Dalla nuova era di Mediaset al suo futuro prossimo: "Il Senso della Vita? Lo farei con una vera seconda serata". Felice per il successo di Scotti, parla anche della crisi di Striscia: "Invecchiamo tutti, magari Ricci troverà una soluzione". La sua scelta di non rifare Sanremo: "È un evento, se lo ripeti ogni anno smette di esserlo". E ancora la separazione da Sonia Bruganelli e quella professionale da Lucio Presta, suo storico agente: "L'importante è non subire i cambiamenti, ma accettarli ed adeguarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: De Martino lancia un’altra stilettata a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi: “La partita annullata”

Leggi anche: L’imitazione di Pier Silvio Berlusconi a Gialappa Show: “De Martino è un talento che Mediaset ha tolto dalla strada”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bonolis torna in prima serata, il futuro di Ilary Blasi a Mediaset e l'ipotesi Amadeus: parla Pier Silvio Berlusconi; Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, 'Il GF verso la riconferma' e il ritorno di Ilary Blasi; Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Bonolis torna in prima serata a gennaio. La Ruota della Fortuna anche nella settimana di Sanremo, per...; Finalmente abbiamo scoperto cosa pensa davvero Pier Silvio Berlusconi della tv (su molte altre cose).

Pier Silvio Berlusconi: "Bonolis a gennaio con Taratatà. Ilary Blasi forse in primavera" - Striscia la Notizia? Ecco la probabile data del ritorno - Vorrei TG regionale, con la Rai rapporti distesi ... affaritaliani.it