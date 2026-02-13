Panzano in Chianti festa e cena sociale per il volontariato col Cecchini

Firenze, 13 febbraio 2026 – Panzano in Chianti, famoso per il suo mercato del vino, ha visto ieri sera una grande festa dedicata al volontariato, organizzata dal gruppo locale col supporto di Cecchini, il noto ristoratore del paese. La cena sociale ha attirato oltre trecento persone, tutte riunite nel centro storico per ringraziare i volontari che ogni giorno si impegnano nelle attività di protezione civile e assistenza sociale. La serata si è svolta sotto le luci delle lanterne, con un menù speciale preparato dallo stesso Cecchini, che ha voluto contribuire a rafforzare il senso di comunità tra i presenti.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Panzano in Chianti, ridente località turistica posta su di un colle di 500 metri di altitudine sullo spartiacque tra la Val di Greve e la Val di Pesa. Così narrano le guide turistiche, ma cosa ha di particolare questo piccolo Paesino da cartolina posto nel cuore del Chianti sulla SR 222 a segnare i confini tra le provincie di Firenze e Siena? A Panzano si crede fortemente nel potere del volontariato e all'impatto positivo che ogni persona può avere sulla propria comunità migliorandone la qualità della vita. Lo sa benissimo Alessandro Bordoni, giovane e dinamico presidente della Casa del Popolo di Panzano in Chianti che un anno fa, assieme a un gruppo di volontari Panzanesi, hanno dato vita al progetto " # Impegnarci", progetto di volontariato nato per la gestione dello storico Circolo Arci che diversamente sarebbe rimasto chiuso.