Podistica Aglianese festa alla cena sociale

Il pranzo sociale della Podistica Aglianese si è svolto durante la tradizionale festa annuale del sodalizio, offrendo un’occasione di incontro e condivisione tra soci. Un momento per rafforzare il senso di comunità e valorizzare l’impegno di chi, con passione, vive lo sport del running. La manifestazione ha confermato il ruolo importante della società nel favorire rapporti e appartenenza tra i suoi membri.

Agliana, 25 gennaio 2026 – Il pranzo sociale della Podistica Aglianese, inserito nel quadro della tradizionale festa annuale del sodalizio, si è trasformato in un momento di autentica condivisione e appartenenza, dove lo sport ha saputo ancora una volta raccontare se stesso attraverso i volti, le storie e l’impegno quotidiano dei suoi protagonisti. Una giornata sentita, partecipata, che ha visto al centro le premiazioni degli atleti più meritevoli, vero cuore pulsante della società. Premiare significa riconoscere sacrifici, allenamenti al buio dell’inverno, chilometri percorsi in silenzio e la capacità di portare in gara non solo le gambe, ma anche i valori di lealtà, rispetto e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podistica Aglianese, festa alla cena sociale Il 2026 della Podistica Aglianese inizia correndoIl 2026 della Podistica Aglianese prende il via con una corsa collettiva nel centro di Agliana. Podistica Medicea in festa dopo un anno ricco di soddisfazioniLa Podistica Medicea di Poggio a Caiano celebra un anno ricco di successi con la tradizionale cena degli auguri, un'occasione per condividere risultati, momenti di orgoglio e rafforzare il legame tra soci e sostenitori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Podistica Aglianese, festa alla cena socialeAgliana, 25 gennaio 2026 – Il pranzo sociale della Podistica Aglianese, inserito nel quadro della tradizionale festa annuale del sodalizio, si è trasformato in un momento di autentica condivisione e ... lanazione.it Neanche la neve ha fermato i nostri atleti! Alla storica Maratonina della Befana la Podistica Medicea era presente con grinta e passione. Ottimo risultato per Elena Buricchi e Simona Innocenti, presenti nella classifica femminile Prima gara c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.