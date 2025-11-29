Rari Nantes Florentia-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 11-14 Porzio | Partita condotta dall’inizio alla fine
Tempo di lettura: 3 minuti Successo per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera in trasferta la Rari Nantes Florentia per 14-11, nell’anticipo della decima giornata del Campionato di Serie A1. Per i rossoverdi ci sono quattro gol di Nicola Cuccovillo, Top-scorer dell’incontro. Il primo gol della partita è di Radovic, pareggia Sordini in superiorità, Cuccovillo colpisce due volte con l’ uomo in più e, successivamente, in controfuga per l’1-4 a 2 minuti dal primo intervallo. Nel finale segna Valle per il vantaggio 5-1 dopo il primo tempo. Gran gol di Rocchino ad aprire il secondo parziale, Cicali para un rigore a Renzuto, le difese prevalgono sugli attacchi fino al gol di Bertoli in superiorità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
