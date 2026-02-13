palio targa celebrativa per i 70 anni

Il sindaco di Siena, Marco Bianchi, ha inaugurato questa mattina la targa commemorativa per i 70 anni del Palio dei Micci, posta nel punto esatto in via delle Scalette dove, nel 1953, venne stabilito di organizzare questa tradizione unica nel suo genere.

Il 70° anniversario del Palio dei Micci sarà ricordato con l’apposizione di una targa laddove fu decisa la nascita di questo evento. La proposta, avanzata dalla Pro Loco di Querceta, è stata approvata dalla giunta che ha così dato il via alla prima delle iniziative finalizzate a ricordare questa manifestazione di punta. La targa celebrativa verrà apposta in via Federigi al civico 74 dove - in quello che era il ristorante “La Rosetta” - la sera del 26 febbraio 1956 l’allora comitato cittadino Pro Querceta approvò il programma dei festeggiamenti per rivitalizzare la fiera patronale di san Giuseppe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Club Subacqueo Artiglio celebra i suoi sessant’anni di attività, un traguardo che riflette la passione e l’impegno di generazioni di appassionati.

L’Ape Maia celebra i suoi primi 50 anni con una mostra dedicata, dopo il successo del musical a Milano.

