L’Ape Maia vola a Desio Mostra celebrativa per i suoi primi 50 anni

L’Ape Maia celebra i suoi primi 50 anni con una mostra dedicata, dopo il successo del musical a Milano. L’evento si svolge a Villa Tittoni, Desio, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire la storia e l’evoluzione di questo personaggio amatissimo. Un’occasione per apprezzare un simbolo dell’infanzia e della cultura popolare italiana in un contesto culturale di grande fascino.

L’Ape Maia – dopo il musical a Milano per festeggiare i 50 anni di nascita – vola a Desio a Villa Tittoni. La mostra ’L’Ape Maia, 50 anni di volo’ curata da Luca Bertuzzi ed Enrico Ercole e realizzata da Fondazione Franco Fossati e WOW Spazio Fumetto, sarà inaugurata il 17 gennaio dalle 15 con accesso libero e gratuito, nella sala convegni di Villa Tittoni dove saranno esposti gli scatti delle Art Figures di Maia e dove avrà luogo anche uno speciale show dedicato a ’L’Ape Maia’. Un viaggio tra illustrazioni, tavole originali, riviste e pezzi rari che mostra come nel tempo Maia sia diventata un simbolo di allegria e fantasia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

