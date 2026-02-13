Palermo Olivella in Corteo | Il Carnevale Sociale Contro la Turistificazione e per la Difesa del Territorio
Palermo, Olivella in Corteo: il Carnevale Sociale di Olivella si svolgerà sabato 14 febbraio 2026, partendo dall’ExKarcere in via San Basilio 17, per protestare contro la crescente turistificazione e le decisioni urbanistiche percepite come imposizioni dall’alto.
Palermo si Mobilità: Il Carnevale Sociale di Olivella Contro la Trasformazione del Territorio. Il quartiere Olivella di Palermo si prepara a scendere in piazza con il Carnevale Sociale, un corteo che sabato 14 febbraio 2026 partirà dall'ExKarcere, in via San Basilio 17, per protestare contro la crescente turistificazione e le decisioni urbanistiche che la comunità percepisce come imposte dall'alto. L'evento, organizzato dal centro sociale ExKarcere insieme alle associazioni Hryo e Le Giuggiole, si inserisce nel più ampio 18° Carnevale Sociale di Palermo promosso da Handala. Un Quartiere che Resiste: Il Simbolismo dell'ExKarcere.
Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall'ExKarcere
Il Carnevale Sociale del quartiere Olivella si svolgerà sabato 14 febbraio 2026, con un corteo che partirà alle 15 dall’ExKarcere, l’ex Convento di via San Basilio, 17.
