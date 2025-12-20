Torino blindata per il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna Duemila in piazza | La diretta video

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massima allerta in città per la manifestazione indetta per protestare contro lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Blindati questura, caserme di carabinieri, Palazzo di Città e la palazzina di corso Regina Margherita che ospitava il centro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Duemila in marcia, tante le famiglie | La diretta video

Askatasuna, corteo da bollino rosso a Torino: città blindata per la manifestazione dopo lo sgombero del centro sociale

