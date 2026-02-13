Palermo Aggressione in Via Libertà | 56enne ferita arrestato un uomo con disturbi psichiatrici Prognosi riservata

Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, è stata ferita a coltellate ieri sera in via Libertà a Palermo, un episodio che ha portato all’arresto di un uomo di 52 anni con problemi psichiatrici. La donna si trova ora in prognosi riservata, mentre l’uomo, fermato poco dopo l’aggressione, è stato trasferito in ospedale per le sue condizioni di salute mentale.

Palermo, Accoltellamento in Via Libertà: Fermato un 52enne con Problemi Psichiatrici. Una donna di 56 anni, Maria Luigia Anna Tricarico, è stata ferita a coltellate ieri sera a Palermo, in via Libertà. Le forze dell’ordine hanno arrestato Massimo Gagliardo De Stefano, un uomo di 52 anni con una storia di disturbi psichiatrici, ritenuto responsabile dell’aggressione. La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia, dove i medici ne stanno valutando la prognosi. Dinamica dell’Aggressione e Intervento delle Forze dell’Ordine. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22:31 del 12 febbraio 2026, all’uscio di un negozio di parrucchieri in via Libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una donna di 56 anni è stata accoltellata questa mattina in via Libertà, nel centro di Palermo.

