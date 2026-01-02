Nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci approvato il progetto da 1,4 milioni

Da firenzetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta del Comune di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci, un intervento dal valore di 1,4 milioni di euro. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico nell’area, favorendo una riqualificazione del nodo viario e un miglioramento complessivo della mobilità locale.

La riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci entra nel vivo. La giunta del Comune di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di un intervento strategico che punta a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in un’area da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

nuova viabilit224 tra via delle bagnese e via di scandicci approvato il progetto da 14 milioni

© Firenzetoday.it - Nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci, approvato il progetto da 1,4 milioni

Leggi anche: Cesena rifà il look alla viabilità urbana: approvato il progetto da 900mila euro per la manutenzione delle strade

Leggi anche: Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

nuova viabilit224 via bagneseVerso nuova viabilità al confine tra Firenze e Scandicci - Approvato dalla giunta comunale di Palazzo Vecchio il progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, volto a migliorare la sicurezza stradale e agevolare il tra ... ansa.it

La nuova rete del gas a Le Bagnese. Entro febbraio la fine dei cantieri - Un intervento corposo che dovrebbe finire a febbraio con un’appendice estiva per la via ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.