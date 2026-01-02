Nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci approvato il progetto da 1,4 milioni

La giunta del Comune di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci, un intervento dal valore di 1,4 milioni di euro. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico nell’area, favorendo una riqualificazione del nodo viario e un miglioramento complessivo della mobilità locale.

