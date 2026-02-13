Otsuka | Ogni partita è una sfida al 50% tra vittoria e sconfitta

Otsuka ha affermato che ogni partita si gioca al 50% tra vittoria e sconfitta, evidenziando quanto ogni incontro possa cambiare il cammino delle squadre. Questa domenica, Allianz Milano e Rana Verona si sfidano all’Allianz Cloud, in una gara che potrebbe decidere molte delle sorti della Del Monte Coppa Italia. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Allianz Milano e Rana Verona si affrontano all'Allianz Cloud in una sfida diretta che assegna punti pesanti in vista della Del Monte Coppa Italia. In una cornice che richiama simbolicamente il clima olimpico della metropoli, con Milano-Cortina 2026 nel mirino, la gara promette ritmo, intensità e spettacolo sulla scena del volley nazionale. Le due formazioni cercano una vittoria che possa imprimere una svolta al percorso stagionale e rafforzare la fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. La partita numero 34 tra le due squadre scatta alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta in via esclusiva su VBTV.