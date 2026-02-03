Salernitana For Special | una vittoria e una sconfitta nella quinta giornata

Tempo di lettura: 1 minuto La Salernitana For Special torna in campo per la quinta giornata di campionato disputata lo scorso 31 gennaio presso il campo Figliolia di Baronissi, chiudendo il programma con una vittoria e una sconfitta. Nella prima gara i granata si impongono su La Filanda con il punteggio di 11-2, al termine di una partita avvincente e ben giocata da parte di entrambe le compagini. Protagonista assoluto Bellini, autore di sette reti, ben supportato da Ricca, a segno tre volte, e da Sorrentino che completa il tabellino marcatori. Più complicata la seconda sfida contro il Napoli For Special, che si conclude 6-2 in favore dei partenopei.

