Masbedo sfida il San Filippo Neri con una partita al mare

Masbedo ha portato il mare al San Filippo Neri con la sua installazione “Resto”. Durante la partita, i giocatori si sono trovati di fronte a un’opera che ripropone il suono dell’organo distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Un vascello senza equipaggio sembra galleggiare nel silenzio, creando un’immagine forte e coinvolgente sul campo. La sfida tra il team e l’installazione si è trasformata in un momento di riflessione tra musica e memoria.

**Masbedo porta il mare al San Filippo Neri: l'installazione "Resto" rivela il suono dell'organo distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale** Un vascello in movimento, senza equipaggio, galleggia nel silenzio del mare. Le sue onde si infrangono su un'orografia che sembra non conoscerne la fine. Dietro di esso, un video che racconta il suono dell'organo della chiesa di San Filippo Neri, ormai scomparso, ma ancora presente nei ricordi. Questo è "Resto", l'installazione video realizzata da **Masbedo**, il duo artistico formato da **Nicolò Massazza** e **Iacopo Bedogni**, che si presenta al Museo del Monte, in via Manzoni 5, a Bologna.

