Medico protagonista alle Olimpiadi Task force per l’ospedale di Livigno | Una gioia inattesa | sono onorato

Il radiologo Giuseppe Tognini, dalla Valdichiana, ha appena fatto il suo debutto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È un’esperienza che non si aspettava, ma si dice felice di far parte della task force sanitaria. Tognini ha spiegato di sentirsi onorato di contribuire a un evento così importante, portando il suo mestiere sul palcoscenico internazionale. Nel frattempo, a Livigno si lavora già a un piano speciale per gestire eventuali emergenze sanitarie durante le competizioni.

Dal cuore della Valdichiana alle Olimpiadi invernali: il radiologo Giuseppe Tognini è nel team sanitario di Milano-Cortina. Dal prossimo 15 febbraio il medico, da anni punto di riferimento nella diagnostica per immagini applicata allo sport, sarà operativo al Policlinico Olimpico di Livigno, uno dei presidi sanitari strategici dei Giochi invernali. Qui seguirà in particolare la traumatologia degli atleti impegnati nelle discipline freestyle e snowboard, tra le più spettacolari ma anche tra le più esposte agli infortuni. "Ho partecipato a una selezione nazionale presentando titoli ed esperienza nello sport professionistico – racconta – e non mi aspettavo di essere scelto.

