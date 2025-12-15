Sanità FdI | Fare chiarezza sulle attività di prevenzione dell' interruzione volontaria di gravidanza

Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia sollecita la Regione Emilia-Romagna a fare chiarezza sull’applicazione della legge 194/1978 e sulle attività di prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza, evidenziando l’importanza di trasparenza e corretta informazione nel settore sanitario.

