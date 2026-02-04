Pellegrino-automobili Il deputato di Fratelli d’Italia, Pellegrino, accoglie con soddisfazione l’intervento del governo sugli autovelox. Dice che finalmente si fa chiarezza sulla loro omologazione. Da anni, molte sanzioni vengono emesse senza che i dispositivi siano stati ufficialmente omologati. Questo ha portato a condurre decine di cittadini italiani a ricevere multe potenzialmente illegittime. Ora, l’obiettivo è regolamentare meglio l’uso di questi strumenti e garantire più trasparenza.

“Accolgo con pieno plauso l’intervento del Governo finalizzato a fare chiarezza sulla questione degli autovelox e sullo stato della loro omologazione: per troppo tempo abbiamo assistito a un uso incontrollato di dispositivi che, pur essendo approvati ma non omologati, continuavano a generare sanzioni potenzialmente illegittime per migliaia di cittadini italiani". È quanto affermato dalla Senatrice Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia. "Ritengo inoltre positivo - continua Pellegrino - che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su impulso dell’Esecutivo, abbia finalmente censito gli apparecchi in servizio e avviato un percorso per adeguare alle norme quegli strumenti che non soddisfano i criteri tecnici richiesti, anche se resta essenziale che questa azione non si traduca in un mero “spegnimento” di tre misuratori su quattro, ma piuttosto in una seria opera di riqualificazione che garantisca sicurezza e legalità su tutte le strade italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sicurezza stradale, Pellegrino (Fdi): "Bene intervento governo per fare chiarezza sugli Autovelox"

Approfondimenti su Sicurezza Stradale

L’onorevole Ouidad Bakkali del PD evidenzia l’importanza del nuovo protocollo sulla sicurezza portuale sottoscritto a Ravenna, sottolineando la necessità di un intervento governativo per garantire piena tutela ai lavoratori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicurezza Stradale

Argomenti discussi: Tragedia sull’Autostrada A2: madre e figlia perdono la vita, feriti padre e figlio minore.

Sicurezza stradale, Pellegrino (Fdi): Bene intervento governo per fare chiarezza sugli AutoveloxLa senatrice: Evitare contenziosi e spese pubbliche ... msn.com

Montefiascone, Zuffi (FdI) interviene sulla sicurezza stradaleSituazioni gravi e non più rinviabili nella zona industriale Le Guardie e in località Montegallo NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo. La sicurezza delle strade comunali e di collega ... newtuscia.it

operazione ad ampio raggio nelle ultime ore: attenzione su sicurezza stradale, armi e stupefacenti - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 assieme alle Nazioni Unite per la sicurezza stradale. Firmata una Joint Declaration per portare l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali e dimezzare i decessi e le lesioni entro il 2030. bit.ly/3M0jxBC @milanocortina26 x.com