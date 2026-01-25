Matteo Giunta i chiarimenti dopo lo sfogo | Mia figlia è ricoverata in ospedale Ero esasperato

Matteo Giunta ha condiviso le ragioni del suo sfogo sui social, spiegando che il suo intervento nasceva dalla preoccupazione per la salute di sua figlia, attualmente in ospedale. Dopo le polemiche e le accuse ricevute, Giunta chiarisce le motivazioni del suo gesto, sottolineando le difficoltà personali che lo hanno portato a esprimersi con forte sincerità. Questa vicenda apre un dibattito sulla gestione delle emergenze familiari e le responsabilità dei genitori.

Dopo le accuse e la polemica è tempo di spiegazioni. A pochi giorni dal durissimo sfogo avvenuto sui social network Matteo Giunta spiega il motivo che lo ha spinto a scagliarsi duramente contro i genitori che portano i figli malati a scuola, definendoli senza mezzi termini "irresponsabili pezzi di m..". Sulle pagine del Corriere il marito di Federica Pellegrini ha ammesso di avere esagerato ma per un motivo ben preciso: " Quando ho postato quella frase ero esasperato. Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana. E non sono riuscito più a trattenermi". La figlia ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

