Ospedale accordo con i sindacati | assunzione per nove operatori socio sanitari

Ospedale di Pordenone, nove operatori socio sanitari saranno assunti dopo un accordo firmato con i sindacati, per far fronte alla cronica carenza di personale che mette sotto pressione i reparti di Medicina e Neurologia Stroke, dove le équipe lavorano con turni prolungati e poche risorse.

Carenza di personale, reparti sotto pressione e rischio concreto per la tenuta dei servizi: è questo lo scenario che, nelle ultime settimane, ha interessato le strutture di Medicina e Neurologia Stroke dell’Ospedale di Pordenone. Numerose segnalazioni, arrivate sia dagli operatori sia dai familiari dei pazienti, hanno acceso i riflettori sulla mancanza di personale di supporto, in particolare degli operatori socio‑sanitari, figura chiave per garantire assistenza di base e continuità delle cure. La situazione era ben nota anche alle organizzazioni sindacali, che da tempo avevano formalizzato le proprie preoccupazioni alla Direzione aziendale attraverso lettere e richieste di intervento.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su ospedale accordo

Nella sala consiliare di Cortona si è svolta la consegna di 26 attestati a giovani che ora sono ufficialmente operatori socio sanitari.

A Pordenone, quando il confronto è serio, i risultati arrivano. Dopo settimane di criticità e segnalazioni formali, si sbloccano le assunzioni nei reparti più in sofferenza dell’Ospedale di Pordenone, grazie a un accordo raggiunto al tavolo con la Direzione. Un int - facebook.com facebook

Inaugurato a Ceva l’ospedale di comunità, ecco le novità e l’accordo con la Liguria x.com