Ospedale accordo con i sindacati | assunzione per nove operatori socio sanitari

Ospedale di Pordenone, nove operatori socio sanitari saranno assunti dopo un accordo firmato con i sindacati, per far fronte alla cronica carenza di personale che mette sotto pressione i reparti di Medicina e Neurologia Stroke, dove le équipe lavorano con turni prolungati e poche risorse.

Carenza di personale, reparti sotto pressione e rischio concreto per la tenuta dei servizi: è questo lo scenario che, nelle ultime settimane, ha interessato le strutture di Medicina e Neurologia Stroke dell’Ospedale di Pordenone. Numerose segnalazioni, arrivate sia dagli operatori sia dai familiari dei pazienti, hanno acceso i riflettori sulla mancanza di personale di supporto, in particolare degli operatori socio‑sanitari, figura chiave per garantire assistenza di base e continuità delle cure. La situazione era ben nota anche alle organizzazioni sindacali, che da tempo avevano formalizzato le proprie preoccupazioni alla Direzione aziendale attraverso lettere e richieste di intervento.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

