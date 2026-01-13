Sicurezza nei locali la richiesta di ordinanza al Commissario

Il tema della sicurezza nei locali pubblici è al centro di un’ordinanza richiesta dal Movimento 5 Stelle di Avellino. Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale, ha promosso un’iniziativa sui social per sensibilizzare sull’importanza di garantire ambienti sicuri e rispettosi delle normative vigenti. Questa richiesta mira a rafforzare le misure di sicurezza e a tutelare la salute e l’incolumità di cittadini e operatori.

Tempo di lettura: 2 minuti La rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stell e, Sara Spiniello, lancia un’iniziativa, attraverso i propri canali social, per sottolineare l’importanza della sicurezza pubblica. In seguito ai tragici eventi verificatisi a Crans-Montan a, è fondamentale che anche la nostra città si attivi per prevenire situazioni di rischio. Sara Spiniello afferma: “È doveroso che anche ad Avellino venga emanata un’ordinanza simile a quelle adottate in queste ultime ore in diversi Comuni italiani, per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire incendi nei locali pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza nei locali, la richiesta di ordinanza al Commissario Leggi anche: Lauro, nuova ordinanza per la sicurezza nei locali pubblici: vietate fiamme libere e pirotecnici Leggi anche: Lecce, ordinanza: niente fiamme libere nei locali pubblici La strage di Crans-Montana fa paura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ordinanza-tipo uncem sindaci abruzzo divieto fiamme libere locali; «Dovete vietare fiamme e fuochi nei locali»: l’appello ai sindaci dopo la strage di Crans-Montana; Controlli in corso Mazzini, smontato un dehor non autorizzato: Non esistono zone franche; Tragedia a Crans-Montana: Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei locali. L'Uncem Abruzzo invia un'ordinanza-tipo ai sindaci dopo la tragedia di Crans-Montana: "Le fiamme libere vanno vietate" - La richiesta, già accolta da quello di Celano, è di tradurla immediatamente in un atto concreto vietando nei locali al chiuso dei propri territori l'uso di fiamme libere e di ogni genere di gioco piro ... ilpescara.it

Feste più sicure nei locali: il sindaco firma l’ordinanza che vieta l’uso di candeline e giochi pirotecnici - La sicurezza viene prima di tutto e il Comune alza l’asticella della prevenzione ... mi-lorenteggio.com

Celano, stretta sulla sicurezza nei locali, Santilli vieta fiamme libere e pirotecnici a tutela della comunità - È da questa consapevolezza che nasce l’Ordinanza sindacale n. marsicalive.it

“A Crans Montana certamente le misure non sono state adeguate, ma anche qui da noi c'è molto da fare”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando dei feriti in cura al Niguarda, chiede più controlli sulla sicurezza nei locali notturni della città. Il primo citta - facebook.com facebook

Sicurezza nei locali a Milano dopo Crans-Montana, Sala: “Ora più controlli anche sui seminterrati” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.