sicurezza nei locali la richiesta di ordinanza al commissario

Il tema della sicurezza nei locali pubblici è al centro di un’ordinanza richiesta dal Movimento 5 Stelle di Avellino. Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale, ha promosso un’iniziativa sui social per sensibilizzare sull’importanza di garantire ambienti sicuri e rispettosi delle normative vigenti. Questa richiesta mira a rafforzare le misure di sicurezza e a tutelare la salute e l’incolumità di cittadini e operatori.

Tempo di lettura: 2 minuti La rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stell e, Sara Spiniello, lancia un’iniziativa, attraverso i propri canali social, per sottolineare l’importanza della sicurezza pubblica. In seguito ai tragici eventi verificatisi a Crans-Montan a, è fondamentale che anche la nostra città si attivi per prevenire situazioni di rischio. Sara Spiniello afferma: “È doveroso che anche ad Avellino venga emanata un’ordinanza simile a quelle adottate in queste ultime ore in diversi Comuni italiani, per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire incendi nei locali pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

