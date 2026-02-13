Operazione all’avanguardia al Manzoni: un paziente con tumore che avrebbe dovuto ricevere una protesi valvolare aortica è stato sottoposto a un intervento innovativo, grazie a una tecnica mini-invasiva che ha evitato le vie di accesso vascolare tradizionali, considerate troppo rischiose data la sua condizione.

Era praticamente spacciato. Un paziente malato di tumore, che necessitava di una protesi valvolare aortica, non poteva essere operato, né era possibile impiantare la protesi passando dalle tradizionali vie di accesso vascolare. Gli specialisti dell’ ospedale di Lecco hanno però trovato la soluzione: l’arteria carotide. La procedura, perfettamente riuscita e la prima del genere all’ospedale di Lecco, è stata eseguita su un paziente appunto non candidabile alla cardiochirurgia tradizionale, perché affetto da una patologia oncologica gastrica, associata a una severa stenosi calcifica della valvola aortica con progressivo peggioramento clinico e funzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

