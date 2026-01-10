Al via il congedo mestruale anche al liceo Manzoni di Milano | fino a due giorni al mese a casa
Il liceo Manzoni di Milano introduce il congedo mestruale, consentendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni al mese senza che tali assenze incidano sul monte ore annuale. Questa misura mira a favorire il benessere delle studenti durante il ciclo mestruale, offrendo un supporto concreto all’interno del percorso scolastico. L’iniziativa si inserisce in un più ampio dibattito sulla tutela della salute e dei diritti delle giovani.
Le studentesse potranno richiedere due giorni al mese senza che le assenze siano conteggiate nel monte ore annuale obbligatorio. Iniziativa già adottata anche dal liceo Carducci di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Due giorni di assenza al mese per le studentesse, le scuole di Potenza approvano il congedo didattico mestruale: «Una misura di civiltà»
Leggi anche: Potenza, via libera al congedo mestruale: due giorni di assenza giustificata per le studentesse
Scuola, arriva il congedo mestruale, fino a due giorni di assenza giustificata al mese: ecco dove e come funziona; Hai dolori mestruali? Puoi stare a casa due giorni al mese; Potenza, via libera al congedo mestruale a scuola; Congedo mestruale a scuola: la novità che cambia tutto | Puoi assentarti senza problemi.
Potenza, via libera al congedo mestruale a scuola - A Potenza il liceo "Quinto Orazio Flacco" e l'istituto "Da Vinci- italpress.com
Studentesse tutelate a Potenza: via libera al congedo mestruale, i docenti dei Diritti Umani invocano l’intervento di Valditara - Due istituti di Potenza hanno introdotto il congedo mestruale su spinta degli studenti, portando il CNDDU a sollecitare il Ministro Valditara per l'adozione di linee guida nazionali uniformi. orizzontescuola.it
Potenza, via libera al congedo mestruale: due giorni di assenza giustificata per le studentesse - A Potenza due scuole superiori rompono un tabù e introducono il congedo didattico mestruale, permettendo alle studentesse di assentarsi fino a due giorni ... fanpage.it
Potenza, via libera al congedo mestruale a scuola dlvr.it/TQFs7r #Sicilia #LiveSicilia x.com
Diverse scuole a Potenza introducono il congedo didattico mestruale - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.