Bambino di 9 anni operato al cervello da sveglio | ha risposto alle domande dei medici Intervento re

Un bambino di nove anni è stato operato al cervello da sveglio all’ospedale di Padova. Durante l’intervento, ha risposto alle domande dei medici senza problemi, dimostrando grande coraggio. La procedura, che può sembrare estreme, si è svolta senza complicazioni e il bambino sta bene.

Un bambino di nove anni è stato sottoposto a un intervento al cervello da sveglio presso l'ospedale di Padova, rispondendo alle domande dei medici durante la procedura. L'operazione, un primato per l'età del paziente, ha permesso di rimuovere una lesione che comprometteva le sue capacità sensoriali, spaziali e linguistiche, grazie a una tecnica di monitoraggio continuo delle funzioni neurologiche. L'intervento, descritto come un vero e proprio "record" dal professor Luca Denaro, direttore della Uoc Neurochirurgia pediatrica e funzionale dell'Aou Padova e docente all'università di Padova, rappresenta un passo significativo nella chirurgia neurologica pediatrica.

