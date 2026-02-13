Operata in ritardo morì per un' emorragia cerebrale | l' ospedale Villa Sofia condannato a pagare 760 mila euro

L’ospedale Villa Sofia-Cervello ha ricevuto una condanna a versare più di 760mila euro dopo che una donna di 51 anni è morta nel 2015 per un’emorragia cerebrale, a causa di un intervento troppo tardivo. La paziente era arrivata in ospedale con sintomi evidenti di grave malessere, ma il suo caso non è stato trattato con la priorità necessaria. Il Tribunale ha stabilito che la mancanza di tempestività ha aggravato la sua condizione e causato il decesso.

Il caso risale al maggio del 2015 quando la donna perse la vita a soli 51 anni. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria, che dovrà risarcire i familiari Il Tribunale ha condannato l'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello a risarcire complessivamente oltre 760mila euro ai familiari di una paziente deceduta nel maggio 2015 all'età di 51 anni a causa di un'emorragia cerebrale. La sentenza, emessa dal giudice Enrico Catanzaro, ha accolto le richieste di risarcimento presentate dai familiari della vittima, riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria per il ritardo nell'intervento chirurgico d'urgenza.

