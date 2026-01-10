Ha mal di testa a scuola e muore a 12 anni in ospedale per un'emorragia cerebrale | oggi i funerali
A Anzio si è verificata una tragica perdita: un ragazzo di 12 anni, appassionato calciatore, è deceduto in ospedale a causa di un'emorragia cerebrale dopo aver accusato mal di testa a scuola. La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di dolore, mentre si attendono i funerali. Un episodio che solleva riflessioni sulla salute dei giovani e sull'importanza di una diagnosi tempestiva.
