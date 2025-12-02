Operaio morto investito dal tir nel cantiere dell' A31 tra Noventa Vicentina e Vicenza ferito grave il collega

Operai travolti da un tir nel cantiere dell'autostrada A31 tra Noventa Vicentina e Vicenza: uno è morto, l'altro è ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Operaio morto investito dal tir nel cantiere dell'A31 tra Noventa Vicentina e Vicenza, ferito grave il collega

