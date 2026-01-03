Operaio morto sul lavoro Ribaltato verdetto in Appello | viene assolto il capo squadra

La Corte d’Appello di Ancona ha annullato la condanna precedentemente emessa e ha assolto il capo squadra nel processo relativo alla morte di Gianluca Caterini, 28 anni, avvenuta nel 2018 durante un incidente sul lavoro nella zona industriale di Villa Sant’Antonio, coinvolgendo la costruzione di una linea del metanodotto. La decisione si inserisce in un quadro giudiziario complesso, evidenziando le evoluzioni nelle responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.

La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata sulla vicenda della morte di Gianluca Caterini, 28enne di Gela deceduto il 15 gennaio 2018 in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale a Villa Sant'Antonio, dove era in fase di realizzazione una nuova linea del metanodotto. I giudici di secondo grado hanno assolto Mario Barbaro, 47 anni di Potenza difeso dall'avvocata Rita Occhiochiuso, che in primo grado era stato condannato a due anni dal giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti. In precedenza Nicola Trabassi, 49 anni di Teramo aveva patteggiato a un anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione.

