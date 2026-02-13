Un operaio è caduto in uno scavo durante i lavori di sistemazione delle condotte fognarie a Bellariva, a Rimini, questa mattina. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio mentre l’uomo si trovava all’interno del cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno utilizzato un’imbragatura per estrarlo in sicurezza. Fortunatamente, l’operaio non ha riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

Rimini, 13 febbraio 2026 – Un infortunio sul lavoro ha coinvolto un operaio nella mattinata di oggi a Bellariva a Rimini: la caduta in un cantiere, un’area di lavori stradali per la posa di nuove condotte fognarie. Secondo le prime informazioni disponibili, mentre era impegnato nei lavori il 41enne di origine egiziana sarebbe caduto dentro uno scavo profondo aperto per la costruzione delle infrastrutture. “Schiavi teleguidati dall’algoritmo”: la vita difficile di 200 rider L'intervento dei vigili del fuoco e del 118. L’allarme è scattato immediatamente quando i colleghi, accortisi della caduta, hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade nello scavo del cantiere: il salvataggio con l’imbragatura

