Operaio cade nello scavo a Rimini il video del salvataggio

Un operaio è caduto in uno scavo a Rimini, causando preoccupazione tra i presenti. L’incidente si è verificato a Bellariva, dove si stanno eseguendo lavori per installare nuove tubature fognarie. Un video mostra il momento del salvataggio, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo per soccorrere l’uomo.