Operaio cade nello scavo a Rimini il video del salvataggio
Un operaio è caduto in uno scavo a Rimini, causando preoccupazione tra i presenti. L’incidente si è verificato a Bellariva, dove si stanno eseguendo lavori per installare nuove tubature fognarie. Un video mostra il momento del salvataggio, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo per soccorrere l’uomo.
E' accaduto a Bellariva, in un’area di lavori stradali per la posa di nuove condotte fognarie. L'intervento dei vigili del fuoco . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
