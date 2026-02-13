Operaio cade nello scavo a Rimini il video del salvataggio

Da ilrestodelcarlino.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio è caduto in uno scavo a Rimini, causando preoccupazione tra i presenti. L’incidente si è verificato a Bellariva, dove si stanno eseguendo lavori per installare nuove tubature fognarie. Un video mostra il momento del salvataggio, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo per soccorrere l’uomo.

E' accaduto a Bellariva, in un’area di lavori stradali per la posa di nuove condotte fognarie. L'intervento dei vigili del fuoco . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio cade nello scavo a Rimini, il video del salvataggio

