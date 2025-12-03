Operaio travolto dal terreno nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas ha un malore e muore a 58 anni

Ilgazzettino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Un operaio stamani è stato travolto da una massa di terra mentre stava lavorando all'interno di uno scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas a Ponte San. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

