Operaio travolto dal terreno nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas ha un malore e muore a 58 anni

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Un operaio stamani è stato travolto da una massa di terra mentre stava lavorando all'interno di uno scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas a Ponte San. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio travolto dal terreno nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas, ha un malore e muore a 58 anni

Leggi anche questi approfondimenti

Nazario travolto da un camion sul cantiere dell'A31, l'operaio 61enne è morto davanti ai colleghi. Grave l'altro lavoratore - facebook.com Vai su Facebook

Imperia, travolto dal rimorchio muore un operaio di 56 anni Vai su X

Operaio travolto da una massa di terra nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas, ha un malore e muore a 58 anni - Un operaio stamani è stato travolto da una massa di terra mentre stava lavorando all'interno di uno scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas ... ilgazzettino.it scrive

Travolto da terra in un cantiere, operaio muore per malore - Un operaio di 58 anni è morto stamani per un malore che gli è occorso dopo essere stato travolto da una massa di terra all'interno di un cantiere per la posa di tubature del ... Scrive gazzettadiparma.it